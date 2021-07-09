Скандальний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива засвітився на відпочинку в одному з найдорожчих готелів анталійського узбережжя - п'ятизірковому Rixos Sungate. Там його "застукав" ветеран АТО Михайло Майман, з яким він побився в ресторані минулого року.
Відео інциденту опублікував Майман у своєму Telegram-каналі.
"Зустрів депутата Іллю Ківу в турецькому готелі Rixos Sungate. Відпочиває нардеп у номері люкс за 10 тисяч доларів за 10 днів. Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами рахунок", - прокоментував він відео.
"Ти до мене приїхав? Що, стрижень зламався?", - запитав Майман Киву.
У підсумку вони домовилися зустрітися в суді.
Rixos Sungate - один з найдорожчих і шикарних готелів Туреччини на узбережжі Анталії. Сюди часто приїжджають з концертами зірки шоу-бізнесу, а серед відпочиваючих - багато знаменитостей.
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Кива і Майман - історія конфлікту
У січні минулого року в столичному ресторані сталася бійка за участю нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Чоловіком, з яким стався конфлікт, виявився ветеран Михайло Майман, який брав участь в АТО у складі батальйону "Свята Марія".
У зв'язку з цим Держбюро розслідувань викликало нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву для вручення підозри.
Також у його відношенні було відкрито кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень відвідувачу одного з ресторанів.
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