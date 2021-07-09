За словами ветерана АТО Маймана, Кива відпочиває в турецькому готелі Rixos Sungate за 10 тисяч доларів за 10 днів.

Скандальний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива засвітився на відпочинку в одному з найдорожчих готелів анталійського узбережжя - п'ятизірковому Rixos Sungate. Там його "застукав" ветеран АТО Михайло Майман, з яким він побився в ресторані минулого року.

Відео інциденту опублікував Майман у своєму Telegram-каналі.

"Зустрів депутата Іллю Ківу в турецькому готелі Rixos Sungate. Відпочиває нардеп у номері люкс за 10 тисяч доларів за 10 днів. Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами рахунок", - прокоментував він відео.

"Ти до мене приїхав? Що, стрижень зламався?", - запитав Майман Киву.

У підсумку вони домовилися зустрітися в суді.

Rixos Sungate - один з найдорожчих і шикарних готелів Туреччини на узбережжі Анталії. Сюди часто приїжджають з концертами зірки шоу-бізнесу, а серед відпочиваючих - багато знаменитостей.

Читайте такожЛідера силового блоку Іллі Киви відправили до СІЗО

Кива і Майман - історія конфлікту

У січні минулого року в столичному ресторані сталася бійка за участю нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Чоловіком, з яким стався конфлікт, виявився ветеран Михайло Майман, який брав участь в АТО у складі батальйону "Свята Марія".

У зв'язку з цим Держбюро розслідувань викликало нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву для вручення підозри.

Також у його відношенні було відкрито кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень відвідувачу одного з ресторанів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко