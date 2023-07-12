Джо Байден наголосив, що США має великі можливості та може надати Україні чи не найбільше військової допомоги за інших.

У Вільнюсі стартувала двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закритою зустріччю лідери держав поспілкувалися між собою публічно.

Зокрема, на початку розмови Байден відмітив хоробрість українців та зазначив, що вона є зразком для наслідування у всьому світові.

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"Я із нетерпінням чекаю того дня, коли у нас буде зустріч і ми будемо святкувати офіційне членство України в НАТО", - сказав президент США.

Лідери держав також торкнулися теми надання Україні касетних боєприпасів.

Зокрема, Зеленський вчергове підкреслив, що Росія використовує такі снаряди в Україні вже не один рік - з першого дня вторгнення 2014 року.

Він наголосив, що рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів допоможе українцям врятувати свої життя.

Президент України також подякував США за усі надані Україні оборонні пакети.

"Це понад 3 млрд доларів. Це величезна підтримка і великі гроші. Але ці гроші ви витрачаєте не просто на боротьбу, а на спасіння наших життів", - сказав Зеленський.

На це Байден відповів, що США - велика країна, яка може надати Україні чи не найбільше військової допомоги серед усіх інших країн.

Після цього ЗМІ попросили вийти із зали, а президенти США та України розпочали двосторонню зустріч.

Віськова допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, нещодавно США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, в рамках якого будуть передані зокрема й касетні боєприпаси.

В українському Міноборони зауважили, що касетні снаряди значно допоможуть українській армії звільняти свої території та змінять хід гри на фронті.

Сьогодні на брифінгу у Вільнюсі Зеленський підкреслив, що Україна використовуватиме передані США касетні боєприпаси лише на власній території. Він також додав, що Україна досі має значну потреба у далекобійній зброї.

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