Президент підкреслив, що українській державі необхідна далекобійна зброя.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передані Сполученими Штатами Америки касетні боєприпаси Україна планує використовувати лише на тимчасово окупованих Росією територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після їхньої двосторонньої зустрічі у Вільнюсі. "Що стосується кластерних снарядів. Я хочу, щоб на це питання ми подивилися з боку справедливості. Адже Росія використовує постійно, довгі роки, такі снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі та вбиває наших людей", - сказав він.

За словами Зеленського, отримані від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси Україна планує використовувати для ураження лише військових цілей та лише на своїх тимчасово окупованих територіях.

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"Це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовується", - додав глава держави. Він також підкреслив, що Україна конче потребує далекобійної зброї. "Цей дефіцит нікуди не дівся. І я буду підіймати це питання", - підкреслив Зеленський.

Що треба знати про надання Україні касетних боєприпасів

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому стало відомо, що у рамках нового пакету військової допомоги для України Сполучені Штати Америки нададуть українським військовим зокрема й касетні боєприпаси.

Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що касетні боєприпаси значно допоможуть Збройним силам України деокупувати наші території і врятують життя багатьох українських солдатів.

Деякі країни, у тому числі Британія, та організації висловилися проти передачі такого озброєння Україні.

Пізніше - 11 липня - президент Франції Еммануель Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі повідомив, що Франція постачатиме Україні ракети великого радіуса дії.

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