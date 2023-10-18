Диктатор зараз намагається "зберегти обличчя", зазначив Подоляк.

Наразі перед російським президентом Путіним стоїть три основних завдання, які він намагається вирішити, розповів радник Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Першим є необхідність затягнути чи заморозити війну. "Для нього важливо, що поступово у світі з’являються й інші кризові точки, де є війни. Ми говоримо про Близький Схід. Для Путіна головне, щоб не було консолідованої уваги, тому що війна в Україні, розпочата Росією, якраз і була основним пусковим елементом, була початком безлічі ланок одного ланцюжка, який має призвести до зламу традиційного світу", - пояснив Подоляк.

Другою проблемою є необхідність "зберегти обличчя" на міжнародній арені. "Спроба хоч якось реанімувати свій особистий репутаційний капітал, що він глобальний гравець і може спілкуватися з великими людьми. Звичайно, Сі Цзіньпін зараз більш об’ємний з точки зору світової конструкції, ніж Путін. Путін - це людина, яка йде, безумовно, його вплив незначний", - додав він.

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Третє завдання диктатора - отримати додаткові ресурси для ведення війни проти України. "В цьому випадку будь-які його зустрічі його клевретів, таких як Шойгу і Лавров, які також активно цим займаються", - відзначив Подоляк.

Росію визнали диктатурою: що відомо

Нагадаємо, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою. Резолюцію було ухвалено одностайно.

Вона закликає всі держави Ради Європи не визнавати легітимність Путіна після того, як термін його президенства завершиться.

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