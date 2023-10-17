Україна не лише просто відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії.

Поїздка президента Росії Володимира Путіна до Китаю несе певні ризики для України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що будь-яка поїздка Путіна уважно відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.

За його словами, сьогодні Росія - сировинний придаток в світових економічних процесах, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють, "які б пафосні слова при цьому російський диктатор чи його поплічники не озвучували".

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"А ризики це для нас, звичайно, певні несе, тому що зрозуміло, що цікавить, насамперед, людину, схожу на Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише просто відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії", - зазначив Юсов.

Путін у Китаї - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Путін 17 жовтня прибув до Пекіна, щоб зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і взяти участь у форумі "Один пояс – один шлях". Візит напередодні анонсували російські ЗМІ.

Путін у Китаї зустрівся зі своїм найближчим союзником серед лідерів Європейського Союзу, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

Востаннє Путін був у Китаї за три тижні до російського вторгнення в Україну, коли в Пекіні проходили Зимові Олімпійські ігри.

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