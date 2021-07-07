Також опитування показало, що якби у другий тур виборів президента Володимир Зеленський вийшов би разом Петром Порошенком, то виграв би з результатом 66% проти 34%.

У президента Володимира Зеленського спостерігається незначне падіння рейтингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко, представляючи результати опитування, проведеного UIF за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп".

Денисенко зазначив, що зараз за Зеленського як кандидата на виборах президента готові проголосувати 30% опитаних (йдеться про тих, хто визначився і готовий іти на вибори).

Місяць тому за чинного президента готові були проголосувати 33% респондентів, тобто це "відскок", тому поки не можна говорити про тенденцію.

Скільки голосів серед опитаних зібрали інші політики:

екс-президента та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка підтримали 14% опитаних;

співголова «ОПЗЖ» Юрій Бойко отримав 13% голосів;

лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 11%;

голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко – 8%;

екс-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана підтримали 7% опитаних;

власника телеканалу «Наш» Євгена Мураєва на виборах президента готові підтримати 5% українців;

народний депутат від «ОПЗЖ» Віктор Медведчук отримав 3% голосів, хоча у лютому його підтримували 6% опитаних;

голова ВР Дмитро Разумков на президентських виборах зібрав би 3% голосів;

за мера Києва Віталія Кличка свої голоси віддали б 3% українців;

а за проросійського блогера Анатолія Шарія – проголосували б лише 2% опитаних.

Читайте такожСекретар РНБО назвав умову для запровадження санкцій проти ПорошенкаДенисенко повідомив, що в усіх регіонах, крім Донбасу, Зеленський посідає перше місце, а на Донбасі в нього відставання від Бойка, при цьому на півдні фактично рейтинги Зеленського та Бойка зрівнялися.

Хто б виграв у другому турі президентських виборів: результати опитування

Якби у другий тур виборів президента Зеленський вийшов би разом Порошенком, то він виграв би вибори з результатом 66% проти 34% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Водночас майже 30% опитаних заявили, що вони б не пішли на вибори за такої ситуації;

у парі «Зеленський – Бойко» нинішній президент переміг би з результатом 67% проти 33%, а 24% українців не пішли б на вибори;

У парі «Зеленський – Тимошенко» Зеленський виграв би з результатом 65% проти 35%.

"Фактично на сьогоднішній день немає жодного кандидата в президенти, в якого б Зеленський не вигравав з достатньо вагомою перевагою у другому турі президентських виборів", - наголосив Денисенко.

Читайте такожУ РНБО не виключили закриття телеканалу "Інтер" через санкції проти ФірташаЗа його словами, було зроблено опитування у варіанті, коли б Зеленський не брав участі у виборах в другому турі. Тоді б в парі «Порошенко – Бойко» Порошенко б програв з результатом 48% проти 52% у Бойка.

У парі «Порошенко – Тимошенко» Порошенко також програє - 46% проти 54% у Тимошенко. У парі «Тимошенко – Бойко» програє Бойко з результатом 45% проти 55% у Тимошенко.

Крім того, як показало опитування, 46% українців вважають, що у 2021 році необхідно проводити дострокові парламентські вибори, а позачергові президентські вибори хочуть тільки 38% опитаних.

Опитування проведено Українським інститутом майбутнього спільно з «Нью імідж маркетинг груп» з 18 по 28 червня. Було опитано 2,4 тис. осіб методом face to face. Статистична похибка не перевищує 2,05%.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за результатами опитування на парламентських виборах 5-відсотковий бар'єр подолали б 5 партій.

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Автор: Надя Пришляк