Опитування проводилось з 18 по 28 червня, участь в ньому прийняли 2400 осіб.

На парламентських виборах 5-відсотковий бар'єр подолали б 5 партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, представляючи результати опитування.

Він зазначив, що, зокрема, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 23% серед тих опитаних, які визначились і підуть на вибори. За партію ОПЗЖ готові проголосувати 18%, за партії "Європейська солідарність" та "Батьківщина" – по 14% і за партію "Сила і честь", яку очолює Ігор Смешко – 6%. Денисенко зазначив, що ця партія "теоретично долає 5-відсотковий бар'єр.

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За даними опитування, партію Володимира Гройсмана "Українська стратегія" готові підтримати 4%, Радикальну партію Олега Ляшка і партію "Свобода" – по 3% опитаних, партію "Голос" – 2% та партію Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" також 2%, і партії "Удар" та "За майбутнє" також по 2% опитаних.

Опитування проведено Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж маркетинг груп з 18 по 28 червня. Опитано 2400 осіб методом Face to face. Статистична похибка не перевищує 2,05%.

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Автор: Надя Пришляк