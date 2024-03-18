Подоляк назвав слова Путіна свідченням того, що Росія не планує зупинятися у своїй агресії проти України.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив у понеділок, що ідея президента Росії Володимира Путіна про створення "санітарної зони" на території України є явною ознакою того, що Москва планує ескалацію війни на сусідній Україні.

Путін порушив питання про можливість створення "санітарної зони" під час своєї промови після перемоги на переобранні в неділю. Кремль заявив, що цей крок буде "єдиним способом захистити Росію від нападів України".

"Це пряма явна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - заявив Reuters у письмовій заяві Подоляк.

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Він упевнений, що все це є прямим свідченням того, що Російська Федерація не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах з урахуванням абсолютних суверенних прав інших країн.

Заяви Путіна про "санітарну зону" - деталі

Путін зробив цей коментар після того, як виграв п'ятий термін у Кремлі на триденних виборах, які Захід засудив як фікцію.

Кремлівський лідер не повідомив подробиць, але сказав, що санітарна зона, можливо, повинна бути досить великою, щоб зупинити удари по російській території.

Він зробив це зауваження після того, як його запитали, чи вважає він за необхідне, щоб Росія захопила Харківську область України, яка межує з Бєлгородом.

Останніми місяцями Росія майже щодня бомбардувала Харків і прилеглий регіон ракетами та безпілотниками.

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