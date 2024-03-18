Замість припинення війни Росія буде створювати якісь "коридори" в Україні.

Спікеру Кремля Дмитру Пєскову довелося пояснювати журналістам заяву російського диктатора Володимира Путіна, в якій той анонсував створення "санітарної зони" в Україні. Коментарі кремлівського прес-секретаря публікує "РИА Новости".

Пєсков поскаржився на те, що прикордонні райони РФ піддаються атакам дронів і артилерійським обстрілам. За його словами, Путін хоче вжити заходів, щоб убезпечити російські території від таких інцидентів. Однак, замість припинення загарбницької війни проти України, що стала прямою причиною обстрілів, Кремль має намір зробити щось прямо протилежне.

"Убезпечити їх можна, тільки створивши якийсь коридор, якусь, дійсно, буферну зону, для того, щоб будь-які засоби, які ворог може використовувати для нанесення ударів, були за межами зони досяжності", - сказав Пєсков.

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При цьому речник Кремля висловив упевненість, що США, де вже півроку не можуть затвердити нову програму військової допомоги Україні, нібито "де-факто глибоко втягнуті" в конфлікт в Україні та "по суті воюють із Росією".

Пєсков також спростував інформацію про те, що Росія вела переговори щодо обміну Олексія Навального на неназвану людину.

"Президент Путін учора не підтверджував про те, що проведено переговори. Він розповів про те, що було висунуто ідею одним із людей про обмін Навального, на яку він потенційно погодився і про це відразу ж сказав тому, хто таку ідею висунув. Путін не говорив про те, що було проведено з цього приводу переговори", - уточнив Пєсков.

Речник Кремля додав, що вдова Навального, як і багато інших людей, "відірвалася від Батьківщини і не відчуває її пульс".

Коментуючи звинувачення в нелегітимності президентських "виборів", що відбулися в РФ, Пєсков заявив, що люди, які стверджують це, де-факто називають "нелегітимними" 87% голосів росіян - саме стільки російський ЦВК намалював Путіну.

Вибори в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, російський Центрвиборчком заявив про завершення підрахунку голосів на "виборах президента" Росії і призначив "переможцем" диктатора Володимира Путіна. Стверджується, що за результатами опрацювання 100% протоколів, Володимир Путін нібито отримав аж 87,28% голосів виборців.

На тлі цих новин Путін вкотре розговорився з кишеньковими пропагандистами і розповів, як створюватиме "санітарну зону" для припинення обстрілів Росії, яких не було до російського вторгнення в Україну.

Також диктатор уперше за багато років вимовив прізвище "Навальний", чого він уникав, ймовірно, через свої магічні забобони.

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