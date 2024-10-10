Законом також передбачається функціонування Центру рекрутингу іноземців.

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає можливість іноземцями та особам без громадянства проходити військову службу на посадах офіцерського складу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Рада прийняла в цілому №12023 внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. За - 276", - написав він.

Йдеться про Закон про внесення змін до деяких законів України щодо порядку прийняття на військову службу та проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

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Законом, зокрема передбачається, що проходження військової служби здійснюється іноземцями та особами без громадянства - у добровільному порядку (за контрактом) на посадах у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії.

Раніше вказувалося, що для них йдеться саме про посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу.

Крім того, законом встановлюється, що для військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: для осіб офіцерського складу - від одного до п’ятьох років.

Водночас раніше тут ішлося лише про осіб рядового, сержантського та старшинського складу.

Серед іншого, законом передбачається, що для прийняття на військову службу іноземці та особи без громадянства звертаються до Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, центрів рекрутингу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості, територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання чи тимчасового перебування або безпосередньо до військової частини, в якій вони мають бажання проходити службу за контрактом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім деяких положень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Закон про іноземних офіцерів

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

Железняк тоді зауважив, що цим законопроектом передбачається створення Центру рекрутингу іноземців, положення про який затверджується урядом. Депутат зазначив, що в Центрі передбачається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців. Зокрема, щодо законності їхнього перебування на території України та ознак зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України.

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