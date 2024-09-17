Там перевірятимуть обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект (№12023) внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

Як повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, за відповідний проект закону проголосували 278 депутатів.

За його словами, згідно документу, передбачається створення Центру рекрутингу іноземців.

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Железняк пояснив, що положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом затверджуються Кабінетом міністрів.

"Передбчається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (в Центрі рекрутингу іноземців). Під час спеціальної перевірки іноземців з’ясовується: законність їх перебування на території України; факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України; ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України; інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом", - розповів Железняк.

Інші рішення Верховної Ради

Також сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про підвищення податків (№11416-д). Серед прийнятих положень: підвищення військового збору з 1,5% до 5%; збільшення податків на 1-2 групу ФОП; авансові внески на АЗС; 1% на ФОП 3-ї групи; 25% прибутку на фінустанови; помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання); 50% податок на прибуток банків в 2024 році. Оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня.

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