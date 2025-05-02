Депутати не зможуть ознайомитися з текстом угоди, зазначив Ярослав Железняк.

Угода про корисні копалини між Україною та США не має термінів і не містить гарантії безпеки. Таку заяву зробив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі "Новости.Live".

"Ця угода довічна, там немає термінів. У теорії через 10 років сторони матимуть тільки можливість її змінити. Або ми запитали, чи правильно ми розуміємо, що в угоді немає гарантій безпеки? Прем'єр-міністр (Денис Шмигаль - УНІАН) чесно відповів, що там їх немає", - сказав нардеп.

Також Железняк зазначив, що народні депутати не зможуть ознайомитися з текстом угоди.

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"Я прямо поставив запитання прем'єр-міністру, чи потребують ці два документи - основна угода і статут - ратифікації? Відповідь - ні. Чи отримаємо ми, народні депутати, тексти цих угод? Відповідь - ні. Депутати голосуватимуть за те, що не бачили. Третє, ми запитали, чи відповідає дійсності те, що фонд буде зареєстрований не в Україні, а в США, це правда", - розповів парламентарій.

Угода про корисні копалини між Україною та США

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що США та Україна підписали угоду про корисні викопні.

Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд із відновлення України, який залучатиме глобальні інвестиції.

Ключовими положеннями угоди є: повна власність і контроль за надрами залишаються за Україною; рівноправне партнерство США та України; національна власність захищена; жодних боргів.

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