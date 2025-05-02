Ілля Ведмеденко

Він зазначив, що ситуація зміниться, оскільки Україна тепер є стратегічним партнером американців.

Після підписання угоди про надра Вашингтон отримав підстави сильніше бити санкціями по РФ, оскільки Україна тепер є стратегічним партнером американців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"‎Вона (угода, – УНІАН) є політичним документом, в першу чергу, який демонструє, що ми підтверджуємо політичне партнерство зі Штатами. І залучаємо їх формально до цього партнерства. І в результаті це дає підстави нашому партнеру застосовувати додаткові механізми тиску на непередбачуваного агресора Путіна – саме для спонукання його до розумного справедливого миру", – заявив нардеп.

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Кучеренко також зазначив, що 500% мита США проти союзників РФ є продуманим політичним ходом, який має на меті тиск не на Путіна напряму, а на його оточення, тобто, на олігархів та силовиків, які мають статки в Європі.

"Вони всі люди так само, вони всі з маєтками, з дружинами, з коханками, з дітьми в Європі. Їм гроші так само потрібні для їх імперій, які вони побудували. А ці санкції добивають їх економіку", – додав народний депутат.

Угода про корисні копалини

1 травня США і Україна нарешті підписали угоду щодо доступу до українських природних ресурсів. Сторони домовились про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, який буде залучати глобальні інвестиції у нашу країну.

Серед головних положень угоди – рівноправне партнерство нашої країни і США, захист національної власності України та відсутність боргових зобов’язань України перед США. Також зазначається, що саме українська сторона буде визначати, де і що видобуватимуть.

Окрім цього стало відомо, на які саме природні ресурси розповсюджується угода про копалини. Відповідний перелік природних ресурсів представив УНІАН.

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