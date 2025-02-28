В той же час він посилається на майже 30 угод з різними країнами, які укладені раніше.

В угоді про видобуток корисних копалин, яку сьогодні планується підписати у США, є гарантії безпеки для України. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Гарантії безпеки прописано в пункті 10, де йдеться про те, що ця попередня угода входить в архітектуру наших угод, які вже існують з США - підписана угода про гарантії безпеки", - зазначив він.

При цьому зрозуміло, що йдеться про раніше підписані угоди про гарантії. "Угоди про гарантії безпеки для України діють з близько 30 країнами. І на сьогоднішній день ці країни надають відповідно допомогу. Так само є угода зі США. Питання її актуалізації і роботи вже з новою адміністрацією, звичайно, - це питання перемовин", - наголосив Шмигаль.

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Він зазначив, що угода про корисні копалини, яку сьогодні передбачається підписати в США, - це підґрунтя для майбутніх угод про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України. За його словами, для підготовки і підписання угоди про цей фонд має бути створена відповідна делегація, яка буде затверджуватися рішенням уряду і отримає відповідні директиви, а далі буде відбуватися робота між урядом України і США.

Шмигаль сказав, що документ про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди, тому він буде затверджуватися урядом і ратифікуватися парламентом. За його словами, там буде описана вся конкретика щодо функціонування цього фонду. "Ми розуміємо, що управлятися він (йдеться про фонд - УНІАН) буде урядами України та США. Україна буде робити туди грошові внески від частини надходжень від ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини. Корисні копалини, а також власність України, не передаються США і навіть не є внесками в цей фонд, а доходи, які зароблені від надр, будуть частково іти в наповнення цього фонду", - наголосив Шмигаль.

Угода про корисні копалини зі США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в США відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з сенаторами США, а також з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. В присутності президентів двох країн відбудеться підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Зокрема, підпис від імені України поставить перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зеленський наголошував, що в кінцевому варіанті угоди про корисні копалини зі США ніде не сказано, що Україна є боржником за надану в минулому допомогу.

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