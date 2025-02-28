У присутності президентів України та США відбудеться підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

В Офісі президента України повідомили час зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі.

Про це журналістам повідомили в Офісі президента. У графіку президента передбачено, що спочатку глава держави зустрінеться з сенаторами США о 09.30 за місцевим часом (16:30 за київським часом).

Церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом запланована на 18:00 в лобі Західного крила Білого Дому.

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Далі у кімнаті Рузвельта глава держави має розписатися у Книзі почесних гостей, а опісля відбудеться зустріч президентів України та США в Овальному кабінеті.

Орієнтовно у проміжок часу 18:35-19:35 лідери України та США в урядовій кімнаті проведуть робочий ланч.

В 20:00 передбачена участь президентів України та США у церемонії підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Підписання відбудеться у залі у Східному крилі Білого дому.

Після підписання розпочнеться зустріч президентів з представниками ЗМІ. Глави держав виголосять заяви та відповідатимуть на питання преси.

Окремо у Зеленського передбачений виступ в Інституті Хадсона. Передбачене спілкування у форматі "запитання-відповіді".

Також Зеленський проведе зустріч з представниками української громади.

Домовленості зі США

Уряд України уповноважив одного з міністрів підписати двосторонню угоду зі США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Зокрема, підпис від імені України поставить перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зеленський наголошував, що в кінцевому варіанті угоди про корисні копалини зі США ніде не сказано, що Україна є боржником за надану в минулому допомогу.

Зокрема, у цій угоді "більше немає боргу у 500 млрд доларів". Також більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен долар нової допомоги Україна має віддавати два долари.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не будуть надавати Україні прямих гарантій безпеки, це має зробити Європа. Але "деякі гарантії безпеки" угода про українські ресурси все ж таки дає.

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