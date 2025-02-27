Уряд України уповноважив одного з міністрів підписати двосторонню угоду зі Сполученими Штатами.

Уряд України уповноважив одного з міністрів підписати двосторонню угоду зі США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2025 року № 164-р.

Зокрема, цим розпорядженням схвалено відповідний проєкт двосторонньої угоди.

"Уповноважити першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду", - йдеться у розпорядженні.

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Підписання угоди про корисні копалини: що відомо

Як повідомляв УНІАН, підписання відповідної угоди може відбутися у п'ятницю, 28 лютого. Президент України на чолі української делегації має прибути до Вашингтону на переговори з командою президента США Дональда Трампа.

В майбутній угоді України зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яка готується до підписання, буде шість ключових позицій.

Зокрема, Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Також українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

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