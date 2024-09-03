За словами Маргуса Цахкни, Угорщина не діє так, як більшість західних країн щодо агресивної війни Росії в Україні.

Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном не діє так, як більшість західних країн щодо агресивної війни Росії в Україні, і навіть перебуває на боці противника. Про це в коментарі ERR сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

За його словами, Орбан розмовляє зі своїми виборцями в Угорщині "зовсім не так, як ми домовилися в Європі".

"На жаль, саме у цьому питанні Орбан справді почав грати за команду противника", - сказав дипломат. Відео дня

Цахкна також відповів на запитання, чому Європейський Союз, у якому зараз головує Угорщина, нічого не може зробити щодо цієї країни.

"Ми все ще щось можемо. Процедура за статтею 7 договору про Європейський Союз розпочалася, що означало б зупинення права голосу держави-члена. Я не вірю в те, що це станеться, оскільки для цього буде потрібна згода всіх 26 країн, але принаймні ми хочемо створити в найближчому майбутньому ситуацію, за якої 21 країна зможе рухатися вперед у цьому процесі", - зазначив естонсьакий міністр.

За цого словами, поведінка Орбана "ніякої користі не приносить".

"Наша політика не змінюється, але йому вдалося заблокувати чимало важливих рішень. Наприклад, з приводу виділення коштів з Європейського фонду миру. Щоправда, ми все ж таки змогли знайти рішення і перевести 1,5 мільярда із прибутку від заморожених російських активів в Україну. Але, звичайно, такі виступи, з зовсім іншою риторикою, які дозволяє собі Орбан, точно не роблять нас сильнішими", - наголосив міністр.

Говорячи про війну в Україні, Цахкна заявив, що вважає правильним вторгнення ЗСУ на територію Росії в Курській області.

"Україні нічого не залишалося, як зробити цю ризиковану військову операцію в Курську, і вона в ній досягла вагомого успіху. Це, звичайно, вселило надію жителям України. І цим Україна показала Заходу і Путіну теж, що вона здатна успішно воювати", - сказав міністр.

Допомога Естонії Україні - останні новини

У липні Естонія доставила Україні ЗРК Mistral та боєприпаси до них. Кількість одиниць ЗРК та боєприпасів невідома. У відомстві таку секретність пояснили міркуваннями безпеки.

Mistral є переносним зенітно-ракетним комплексом, який призначений для ураження цілей на малих висотах, наприклад, гелікоптера або літака. Такий комплекс активно експортуються та перебуває на озброєння у багатьох країнах світу.

Вас також можуть зацікавити новини: