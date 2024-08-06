Орбан не настільки ізольований, як можна було б подумати.

Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося реорганізувати крайніх правих Європи навколо власного іміджу та іміджу своєї партії "Фідес", створивши коаліцію однодумців і зводячи нанівець усі зусилля щодо його політичної ізоляції. Як пише Politico, під керівництвом Орбана нова крайнє права група - "Патріоти Європи" - стала третім за величиною блоком у Європейському парламенті.

"Успіх ініціативи Орбана - видатне досягнення... Створення групи "Патріоти" демонструє, що Орбан набагато менш ізольований, ніж спочатку передбачалося, і здатний створити коаліцію однодумців, які поділяють його стратегічну мету - створення "Європи національних держав", - пише видання.

Водночас, зазначає Politico, ця консолідація найближчим часом не змінить балансу сил у парламенті і навряд чи суттєво вплине на політику ЄС, оскільки центристські проєвропейські партії все ще зберігають значну більшість у Брюсселі.

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"Таким чином, "Патріоти" залишаться в опозиції з обмеженими можливостями впливати на законодавчий процес ЄС. Розмір групи забезпечить їй більше фінансування, видимості та популярності в парламентських засіданнях, але їй буде відмовлено в будь-якому істотному представництві в керівних органах парламенту - таких як голови комітетів", - наголошується в статті.

Однак із часом зрушення в балансі сил у Раді - реальному центрі влади в ЄС - найімовірніше, виявляться істотнішими, пише Politico.

Наразі "Патріоти" контролюють тільки одне місце в Раді - Орбана, а також мають непрямий вплив на два інших місця, Нідерланди та Італію. Однак кількість "Патріотів" у Раді ЄС, швидше за все, з часом збільшиться, оскільки восени відбудуться вибори в Австрії та Чехії, де є шанси на створення більш ультраправих урядів.

"Такий розвиток подій ризикує підірвати згуртованість ЄС у ключових галузях, насамперед у бюджеті ЄС, розширенні та зовнішній політиці - особливо коли йдеться про Україну", - зазначає видання.

За допомогою суміші умовлянь і фінансового викручування рук ЄС поки що знайшов способи обійти повторювані вето Орбана щодо України. Але значнішу та більш рішучу групу буде набагато складніше стримати, зазначає Politico.

Угорщина і Європа - політична ситуація

Раніше Угорщина викликала невдоволення країн ЄС, оскільки дозволила громадянам РФ і Білорусі в'їжджати до ЄС без перевірок безпеки. Зокрема лунають пропозиції призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні вільного проїзду.

Reuters писав, що зі зростанням популярності ультраправих партій у Європі Віктор Орбан може отримати потужного союзника. Так, лідер Австрійської партії свободи (FPO), яка має доволі високі шанси перемогти на наступних парламентських виборах, Герберт Кікль уже уклав політичний союз із партією Орбана.

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