У Міноборони Естонії не уточнили кількість таких комплексів, які були передані Україні.

Естонія сьогодні, 6 липня, доставила в Україну зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Естонії.

Кількість одиниць ЗРК та боєприпасів невідома. У відомстві таку секретність пояснили міркуваннями безпеки.

"Підтверджено! В Україну доставлені зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Продовжуємо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - наголосили у повідомленні. Відео дня

ПЗРК Mistral - що відомо

За інформацією видання "Мілітарний", Mistral є переносним зенітно-ракетним комплексом, який призначений для ураження цілей на малих висотах, наприклад, гелікоптера або літака. Такий комплекс активно експортуються та перебуває на озброєння у багатьох країнах світу.

Відомо, що Mistral розробили у Франції та у 1987 прийняли на озброєння сухопутних військ країни. У 2000 році також розробили модернізований зразок - Mistral 2, а пізніше й Mistral 3.

"Його зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє уражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою", - пояснили у матеріалі.

Військова допомога Україні - останні новини

Раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що його країна вже доставила в Україну третій Patriot. За його словами, він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

Також повідомлялось, що США передали Україні таємно експериментальну САУ 2-CT Hawkeye. Відомо, що наразі в Америці її лише тестують.

"Водночас сам факт того, що такі системи направляються в Україну для отримання реальної бойової оцінки є найкращим прикладом того, що постачання новітніх зразків до ЗСУ є унікальною нагодою отримати справжній висновок та позначку "ефективність перевірена у бою", - зазначили експерти.

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