Глава МЗС України наголошує, що усі країни, які підтримують Україну, налаштовані по-бойовому.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляє, що боротьба за рішення про відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу триватиме до останньої хвилини саміту за участі голів держав і урядів країн-членів ЄС 14-15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам після особистої участі у засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів у Брюсселі. Міністр сказав, що відбулася відверта розмова, а усі країни, які підтримують Україну, налаштовані по-бойовому.

"Загальний настрій і сигнал - безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в Європейському Союзі. Водночас, саме рішення ще не ухвалене і боротьба триватиме за це рішення не лише найближчими днями, а й під час самого засідання Європейської Ради (14-15 грудня - УНІАН). Це для всіх вже є очевидним", - наголосив Кулеба.

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Зокрема, ця боротьба триватиме до останньої хвилини засідання Європейської Ради.

Водночас, міністр сказав, що після ухвалення Верховною Радою необхідних законодавчих актів, питань до України немає. "Усі вражені тим, що ми за місяць виконали рекомендації по суті, продемонстрували свою здатність це робити. Тепер ЄС має продемонструвати свою здатність дотримуватися слова і забезпечувати єдність", - додав Кулеба.

Він уточнив, що цікавим було обговорення наслідків на той випадок, якщо рішення про відкриття переговорів не буде ухвалене.

"Самі члени ЄС у своїх виступах підкреслювали, що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого ЄС і його безпеки, процвітання, і якщо таке рішення не буде ухвалене - це буде удар по ЄС. Ми погоджуємося з цими оцінками", - наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що робота продовжується на усіх рівнях з усіма причетними для забезпечення консенсусу.

Як підкреслив Кулеба, він сказав європейським колегам, що це рішення все-одно відбудеться.

"Якщо хтось там хоче, щоб воно відбулося не цього тижня, а через декілька тижнів чи декілька місяців, то це погано, але це рішення все-одно буде, бо не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто - Україна буде членом ЄС", - сказав міністр.

За його словами, це лише питання часу і ціни. "Наша задача - зробити ціну якнайменшою, а час якнайкоротшим. І завжди пам'ятайте усі, хто скаржиться на те, що багато грошей витрачається на підтримку України у війні проти Росії, що найбільшу ціну платить український народ, і ми не повинні платити ще вищу ціну за помилки, які ви будете робити тут в Брюсселі або в окремих європейських столицях", - відзначив Кулеба.

Сьогоднішнє засідання Ради ЄС розпочалося за участі Кулеби, але далі продовжується за зачиненими дверима вже без нього у зв'язку з внутрішніми процедурами ЄС.

Вступ України у ЄС

Кулеба вважає, що відмова на поточному етапі історії від започаткування переговорів про вступ України в Євросоюз матиме руйнівні наслідки для усіх на континенті.

Єврокомісія у листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України.

Європейська Рада 14-15 грудня збереться на рівні голів держав і урядів країн-членів, аби розглянути питання започаткування переговорів про вступ України. Зокрема, може бути ухвалене організаційне рішення про переговорні рамки майбутніх перемовин.

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