Він додав, що на цю зиму німецька підтримка України сягне близько 300 млн євро.

В рамках підготовки до зими Німеччина надала Україні систему ППО Patriot.

Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю "Укрінформу". Дипломат зауважив, що ситуація взимку може стати дуже складною. "Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою... На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", - сказав посол.

Він нагадав, що наразі на місцях знаходяться вже 4 доставлені з Німеччини системи IRIS-T, а найближчими роками ця кількість збільшиться.

Відео дня

Єгер зауважив, що німецька сторона уважно спостерігає за тим, щоб надана допомога використовувалася так, як це передбачено. "У нас складається враження, що наші українські партнери відповідально ставляться до підтримки, яку вони отримують від Німеччини", - констатував посол.

Єгер додав, що крім цього його країна надала й фінансову підтримку для підготовки української енергетичної мережі до зими. Він розповів, що сума підтримки України минулої зими склала 260 млн євро, а на цю зиму німецька підтримка сягне близько 300 млн євро.

Стосовно подальшої підтримки України посол зазначив, що у Німеччині є люди, які критично ставляться до неї. За словами Єгера, це не більше п'ятої частини виборців, але й, навпаки, це означає, що 80% виборців підтримують співпрацю з Україною. Політик підкреслив, що це той баланс сил, який дає впевненість у тому, що Німеччина ще довгий час буде на боці України.

"Я можу лише констатувати, що після більш ніж 600 днів війни в Німеччині існує переважаюча більшість, яка виступає за теперішню і майбутню підтримку України. Україна може покластися на Німеччину", - підкреслив Єгер.

Допомога Німеччини

Уряд Німеччини хоче більше інвестувати в свої збройні сили в найближче десятиліття. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції Бундесверу.

Він сказав про "поворотний момент", який чітко показав необхідність сильного Бундесверу, і запевнив військове керівництво, що в довгостроковій перспективі влада більше вкладатиме в оборону.

Вас також можуть зацікавити новини: