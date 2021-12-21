Експорт продукції та послуг з нашої країни до Євросоюзу зріс майже на 40% у порівнянні з "доковідним" періодом, зазначили в уряді.

Станом на сьогодні Україна виконала вже понад 61% всіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Говорячи про підсумки роботи у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції України у 2021 році, вона зауважила: "На сьогодні ми бачимо, що така динаміка дає нам достатньо позитивний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію. Ми маємо, станом на сьогодні безпосередньо, понад 61% виконаних всіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію. Фактично, лише через половину терміну, на який ця Угода була розрахована".

За словами Стефанішиної, така динаміка впливає на торгівлю між Україною та ЄС. Зокрема, експорт продукції й послуг з України до ЄС зріс майже на 40% у порівнянні з "докризовим, доковідним часом, у порівнянні з 9-ма місяцями 2019 року".

Також вона зазначила, що станом на сьогодні ведуться перемовини щодо перегляду торгових параметрів Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"І сподіваємося, що вже на першу половину 2022 року матимемо узгоджену позицію Європейського Союзу, і наші експортери й імпортери отримають врешті-решт ширший доступ до ринку Європейського Союзу", – сказала вона.

Читайте такожНаразі про вступ України до Євросоюзу не йдеться – ЄврокомісіяПредставниця уряду висловила сподівання, що Європейська комісія не затягуватиме переговорний процес. "І після завершення першого раунду перемовин ми зможемо подати нові пропозиції щодо отримання додаткових торгових преференцій в рамках Угоди", – зауважила віце-прем'єр.

Серед іншого, Стефанішина також зазначила, що було проведено велику роботу щодо оновлення Угоди про асоціацію.

"Ми домовилися, що на наступному саміті Україна-ЄС ми представимо спільний план подальшої європейської інтеграції України", – сказала вона і додала, що йдеться, зокрема, про те, як Україна використовуватиме можливості інтеграції для внутрішнього ринку.

Крім того, говорячи про пріоритети на наступний рік, віце-прем'єр висловила сподівання, що Україна приєднається до Конвенції з питань митного транзиту. "Ми очікуємо, скажімо так, митного безвізу", – сказала вона і додала, що на початку року плануються перші засідання в рамках реалізації Угоди про спільний авіаційний простір, відбуватиметься робота над ширшим доступом до ринку авіаційних перевезень.

Також планується завершити перегляд Угоди про асоціацію та представити наступного року на саміті Дорожню карту євроінтеграції України.

Нагадаємо, у 2014 році Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію. На початку вересня 2017-го документ набув чинності в повному обсязі в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

З 11 червня 2017 року між Україною та Євросоюзом почав працювати безвізовий режим.

В МЗС України запевняли, що загрози скасування безвізу з ЄС немає.

Вас також можуть зацікавити новини: