Наразі активно триває діалог щодо можливостей закупівлі американської зброї для України.

Україна готова купувати американську зброю, необхідну для посилення Збройних сил України. В Міністерстві закордонних справ впевнені, що вдасться знайти рішення і модальності для отримання нової зброї з США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоби закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі [системи] протиповітряної оборони "Петріот", інші засоби, які ми від США всі ці роки отримуємо", - повідомив Тихий.

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Речник зазначив, що в Україні вдячні США за всю надану допомогу.

Як сказав Тихий, Україна готова закуповувати американську зброю з різних джерел і ресурсів фінансування.

"І цей діалог активно йде між Україною та США", - додав Тихий.

Він зазначив, що у тому числі, йдеться про те, щоб закуповувати зброю в рамках мінеральної угоди про інвестиційний фонд відбудови.

"Я ризикну запевнити українську громадськість, українська дипломатія працює і робить все для того, щоби зброя американська надходила, і я переконаний, що нам вдасться знайти модальності і рішення, які дозволять отримувати необхідну цю американську зброю, обладнання, ліцензії і інші речі", - заявив Тихий.

Також, говорячи про пакети допомоги, рішення щодо яких ухвалювалися за часів адміністрації Джо Байдена, станом на зараз надходять.

Україна хоче купити зброю США

Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена і вже передала США пропозицію про закупівлю великого пакету озброєння на суму обсягом 30-50 млрд доларів.

19 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Зеленський попросив Трампа допомогти з системами ППО. За словами речниці, президент США погодився попрацювати над цим, аби з'ясувати, що є доступним в Європі.

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