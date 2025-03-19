Також у Білому домі запевнили, що обмін військовою розвідкою для захисту України буде продовжуватися.

Президент США Дональд Трамп допоможе Україні закупити більше систем протиповітряної оборони. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт за декілька годин після телефонної розмови між американським лідером та українським президентом Володимиром Зеленським, цитує Le Monde.

"Президент Зеленський попросив про системи протиповітряної оборони [...] і президент Трамп погодився працювати з ним, щоб побачити, що є доступним, зокрема в Європі", - наголосила вона та додала, що "обмін військовою розвідкою для захисту України" буде продовжено.

У Le Monde зауважили, що згідно із заявою Левітт та словами, які підготували держсекретар США Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майкл Волц, Трамп та Зеленський "провели фантастичну телефонну розмову", під час якої український лідер подякував президенту США "за американську підтримку і, зокрема, за ракети Javelin".

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У заяві речниці також йдеться про те, що президенти двох країн продовжать працювати разом, "щоб покласти реальний край війні", і вірять, що "мир можливий".

Водночас під час розмови політики обговорили й питання енергетики.

"Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б бути дуже корисними в експлуатації цих електростанцій завдяки своєму досвіду. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури і найкращою підтримкою для енергетичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вони згадали й про нещодавнє звільнення українських полонених з російського полону.

"Дональд Трамп запитав Володимира Зеленського про дітей, які зникли безвісти з України з початку війни, включаючи тих, хто був викрадений, і президент Трамп пообіцяв працювати з обома сторонами, щоб забезпечити повернення цих дітей додому", - додали у заяві.

У повідомленні підсумували, що президенти України та США погодилися, що "всі сторони повинні продовжувати працювати, щоб забезпечити дотримання режиму припинення вогню".

Розмова Зеленського і Трампа - що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні, 19 березня, між президентами України та США відбулася телефонна розмова. Український лідер Володимир Зеленський детально розповів про "відверту" розмову з Дональдом Трампом.

"Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Ми вважаємо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року", - зауважив він.

Водночас у Білому домі наголосили, що Дональд Трамп налаштований назавжди завершити війну в Україні. Згідно із заявою відомства, Зеленський подякував Трампу за його зусилля щодо організації обміну полоненими, згадавши про успішний обмін, що відбувся сьогодні.

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