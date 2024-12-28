Про нього можуть оголосити на початку наступного тижня.

Вартість нового пакету військової допомоги Україні, про який Сполучені Штати Америки можуть оголосити вже 30 грудня, складає близько 1,25 мільярда доларів.

Про це пише AP, посилаючись на американських офіційних осіб, які анонімно розповіли журналістам про деталі нового траншу. За їхніми словами, пакет включатиме значну кількість боєприпасів, системи протиповітряної оборони HAWK, ракети "Стінгер" та артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Зазначається, що раніше в Пентагоні визнаи, що можуть не встигнути відправити українцям зброю, яка залишилася в їхніх запасах, на всі схвалені 5,6 мільярдів доларів.

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Допомога від США

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі повідомляли про передачу Україні військової підтримки на 500 мільйонів доларів. В пакет допомоги увійшли боєприпаси до HIMARS, протитанкове озброєння та засоби для протидії безпілотним літальним апаратам.

Вчора координатор зі стратегічних комунікацій американської Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що нову допомогу мають анонсувати найближчими днями.

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