Зеленський переконаний, що Україна обов'язково вступить до ЄС.

Україна та Бельгія підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася під час брифінгу за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Олександра де Кроо.

"Цей документ свідчить про підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в ЄС і НАТО. Обов'язково ми отримаємо цей важливий для нас результат", - зазначив Зеленський.

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Президент України також зазначив, що обговорив з прем'єр-міністром Бельгії реалізацію ініціативи Grain from Ukraine, оборонну підтримку і необхідність посилення санкцій проти Росії.

"Одним з головних питань, яке ми сьогодні обговорювали, з якого почали, стала наша ініціатива Grain from Ukraine. Бельгія підтримала її першою. Приєдналася, надаючи фінансування для здійснення гуманітарних поставок продовольства саме в країни, яким дуже складно... Завдяки таким спільним зусиллям мільйони людей в найбільш бідних країнах Африки та Азії будуть врятовані від голоду і пов'язаних з ним соціальних катаклізмів", - зазначив він.

За словами Зеленського, також вони обговорили "широке коло питань" взаємодії між країнами, зокрема оборонну підтримку та необхідність посилення санкцій проти Росії.

Президент України розповів прем'єру Бельгії про стан української енергетичної системи після російських ракетних ударів і про потреби України у відповідній підтримці.

"Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства і для України в цілому", - розповів глава держави.

Співрозмовники також детально обговорили взаємодію Бельгії та України в ООН, структурах Євросоюзу та на інших міжнародних рівнях.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна Бельгії за вже надану військову допомогу і закликав розширити її.

Також сторони торкнулися питання допомоги з розмінуванням українських територій.

"Я дякую пану прем'єр-міністру за розуміння наших потреб і готовність працювати разом заради повернення безпеки та миру в Україні, Європі та світі", - сказав президент.

Війна в Україні та статус кандидата на членство в ЄС:

23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Єврокомісія надала рекомендації щодо реалізації необхідних реформ, які Україна має втілити. Серед цих рекомендацій - прискорення добору суддів Конституційного Суду, продовження втілення судової реформи, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, демонстрація вагомих результатів у реалізації Закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейським, прийняття та реалізація закону про національні меншини та інше.

21 серпня голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною цих рекомендацій.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця року виконає рекомендації ЄК, необхідні для вступу до Європейського Союзу.

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