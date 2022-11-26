Денис Шмигаль, Інгріда Шимоніте та Матеуш Моравецький обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали Спільну заяву.

До України прибули прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, а також керівники урядів Литви та Польщі: Інгріда Шимоніте та Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Бельгії має намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив Зеленський в Telegram, він упевнений, що переговори з Олександром де Кроо будуть "дуже змістовними та корисними для обох країн".

"Вітаю в Україні прем'єр-міністра Бельгії Олександра де Кроо! Починаємо переговори", - зазначив він.

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Також повідомляється, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже провів зустрічі з главами урядів Литви та Польщі.

"Радий вітати сьогодні в Києві глав урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте і Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили ряд наших позицій", - заявив Шмигаль.

Зокрема, сторони підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі.

Вони також підкреслили важливість подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні та підтвердили подальшу участь у відновленні України.

Керівники урядів Литви та Польщі підтримали початок переговорів про вступ України до ЄС одразу після прийняття Єврокомісією позитивної оцінки виконання рекомендацій щодо заявки на членство.

"Останній рік довів, наскільки важлива єдність наших країн і народів. Працюємо для подальшого зміцнення партнерства і спільного майбутнього в об'єднаній Європі", - підкреслив Шмигаль.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

Блекаут в Україні та міжнародна допомога:

Єврокомісія готує термінову доставку трансформаторів для України. Кожен з наданих генераторів може забезпечити безперебійним живленням лікарню малого і середнього розміру.

Франція та США передали Україні 180 генераторів великої потужності.

На тлі енергетичної кризи та спроб Росії знищити енергосистему України, Прага прийняла рішення відправити до Києва і Миколаєва партію обігрівачів і генераторів.

25 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про надання Україні до кінця року ще півмільярда євро підтримки.

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