Окрему увагу приділили посиленню української протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомив очільник держави у своєму Telegram-каналі, вони обговорили впровадження нових санкцій проти Росії. Зеленський наполягає на посиленні тиску на енергетичний і банківський сектори, тіньовий флот, постачальників компонентів подвійного призначення, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Орєшніка". Крім того, лідери обговорили розвиток оборонної співпраці:

"Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі - додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага - посиленню нашої ППО. Теж маємо домовленості. Дякую!".

Як передає The Independent, під час візиту Зеленський і Стармер зустрілися з українськими військовими, які проходять навчання в рамках операції "Інтерфлекс". Перед ними лідери оголосили про нове військове партнерство.

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"Я дуже пишаюся тим, що сьогодні вдень ми можемо оголосити про угоду про спільне військове виробництво, першу в своєму роді для України і Великої Британії, яка стане величезним кроком вперед у тому внеску, який ми можемо продовжувати робити, і дійсно символізує не лише нашу спільну роботу в цьому конфлікті, але й 100-річну угоду, яку ми уклали", - сказав британський прем'єр.

Угода забезпечить Великій Британії доступ до українських технологічних розробок, що дасть змогу британським оборонним компаніям масштабувати виробництво військової техніки, а Україні - отримати більше безпілотників для застосування на фронті. Перші угоди між оборонними компаніями можуть укласти вже найближчими тижнями.

Зеленський у Лондоні

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Велика Британія надала Україні понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів підтримки.

Також Лондон поставив Україні широкий спектр озброєнь: танки Challenger 2, системи ППО, ракети Storm Shadow, дрони, RADAR, а також десятки наземних, повітряних і морських платформ.

Сьогодні президент повідомив про черговий візит до Британії, під час якого провів зустріч зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії - Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом.

Крім того, український президент мав аудієнцію в Короля Чарльза III. Про деталі їхньої зустрічі не повідомлялося.

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