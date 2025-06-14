Стармер також зазначив, що зазначив, що ключовою умовою для введення британських військ в Україну буде повітряне прикриття з боку США.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер оцінив дії американського президента Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією, висловивши надію на те, що ситуація наближається до припинення вогню. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Президент Трамп хоче покласти край конфлікту. Я в цьому не сумніваюся. Ми наближаємося, я сподіваюся, до якогось припинення вогню, до якоїсь угоди. Президент Зеленський абсолютно ясно дав зрозуміти, що він хоче безумовного припинення вогню. Путін, на мою думку, тягне час, тому я думаю, що нам разом з іншими важливо сказати, що будуть наслідки, якщо Росія не піде на безумовне припинення вогню", - зазначив він.

Він також висловив упевненість, що президент США введе санкції проти РФ, як і заявляв неодноразово.

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"Шлях до миру рідко буває прямим, але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп. Це саме те, чого хочуть українці. Це війна, яку веде проти них агресор, яким є Росія, і тому ми робимо все можливе, щоб домогтися цього результату", - підкреслив він, додавши, що це має бути "міцний мир".

Водночас відповідаючи на запитання, чи готова Велика Британія відправити війська в Україну в рамках коаліції охочих, він зазначив, що ключовою умовою буде повітряне прикриття з боку США.

"Я завжди говорив, що захист з боку США необхідний", заявив Стармер.

Водночас він зауважив, що немає підстав вважати, що США і Велика Британія не зможуть діяти спільно.

"Президент Трамп чітко заявив, що він нас підтримає, і я завжди ясно давав зрозуміти, що в цьому повинні брати участь США. Але з іншого боку, я дійсно вважаю, що Європа повинна активізуватися. І саме тому ми разом із президентом Макроном очолили коаліцію охочих, яка рухатиметься в темпі тих, хто хоче просуватися далі, а не в темпі тих, хто найобережніший", - наголосив прем'єр Британії.

Трамп і війна в Україні

Трамп неодноразово критикував і Росію, і Україну, покладаючи на обидві сторони відповідальність за неприпинення війни. На початку своїх мирних зусиль він погрожував Москві санкціями, якщо та не виявить бажання припиняти війну, однак поки що відкладає цей "дедлайн".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що розміщення в Україні європейського військового контингенту може стати базою, на якій почнеться пошук компромісу в примиренні України та РФ. Він також сказав, що очікує від Трампа "сильних кроків" щодо Путіна.

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