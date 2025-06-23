Президент України у Великій Британії неспроста.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Глава держави в Telegram подякував Його Величності, королівській родині та британцям, загалом, за триваючу підтримку.

Зустріч відбулася у Віндзорському замку. Це вже третя зустріч Зеленського і Чарльза III. Вони потиснули один одному руки перед камерами, що є черговим жестом підтримки України з боку Великої Британії, пише Reuters.

Пізніше український лідер провів зустріч із прем'єр-міністром Кіром Стармером у рамках короткого візиту, метою якого є обговорення оборони України та посилення тиску на Росію. Планується також зустріч зі спікерами обох палат британського парламенту.

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"Ми також вестимемо переговори про нові та потужні кроки для посилення тиску на Росію за цю війну і припинення ударів", - заявив раніше Зеленський у соцмережі X.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров також повідомив, що глава держави також зустрінеться з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, і з представниками аналітичних центрів.

Що відомо про попередні візити Зеленського до Великої Британії

Раніше УНІАН повідомляв, що попередня зустріч відбулася в березні. Тоді вони постали перед камерами в маєтку Сандрінгем у Норфолку. Однак про конкретні деталі розмови тоді не повідомлялося.

Крім того, того ж дня відбувся європейський саміт. За його результатами генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що Європа збільшить як витрати на власну оборону, так і допомогу Україні.

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