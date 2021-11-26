Глава МЗС заявляє, що Росія повинна повернутися до виконання Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна і Росія не ведуть сепаратних переговорів.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

У Кулеби запитали, чи підтверджує він, що між Україною і Росією відбуваються сепаратні переговори.

"Нема такого факту і бути не може", - заявив Кулеба.

При цьому, у нього уточнили, чи могли такі переговори бути проведені без нього як глави МЗС.

"Ні, не могли", - сказав Кулеба.

При цьому, у нього запитали, чи вірить він у концепцію повернення України у лоно Мінських переговорів, чи справді на Україну чиниться тиск з боку Заходу.

"Це класичний російський наратив, що потрібно повернути Україну у лоно Мінських домовленостей. Ми зараз повинні розмовляти як повернути Росію до виконання Мінських домовленостей, тому що Україна якраз їх дотримується. Мінські домовленості починаються з зобов'язання припинити стріляти. Ми знаємо всі, що стріляють, вбивають наших солдатів, і міни лягають на нашу землю. Тому, ні про яке повернення України до виконання Мінських домовленостей не може йтися, тому що ми їх виконуємо", - наголосив Кулеба.

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Окремо Кулеба сказав, що йому нічого невідомо про те, що під час звернення президента Володимира Зеленського до українців 1 грудня, пролунає заява про те, що в Україні може бути запроваджено воєнний стан.

"Я не беру участі у підготовці звернення і не брав участі в обговоренні цієї теми", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Україна разом із Францією та Німеччиною як посередниками продовжують наполягати на потребі проведення зустрічей у "нормандському форматі" для пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту.

Автор: Віталій Саєнко