Україна ж паралельно отримує нове посилення обороноздатності, нове озброєння для нашої армії, зазначив глава МЗС.

Міжнародні партнери розробляють економічні заходи проти Російської Федерації у разі нового наступу на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн брифінгу.

"Ми бачимо, як за останній час тональність сигналів міжнародної спільноти у бік Кремля стала значно жорсткішою. Європейський Союз, НАТО, США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція, країни Балтії, Польща та низка інших партнерів вже підтримали Україну та застерегли Росію від ескалації. У низці світових столиць розробляються конкретні економічні заходи, які здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв. Україна паралельно отримує нове посилення обороноздатності, нове озброєння для нашої армії", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що зовнішньополітичне відомство нині працює у режимі 24/7, щоб зберегти та посилити міжнародну підтримку України, перш за все у питаннях військової та безпекової співпраці.

Читайте такожУ США пропонують збільшити військову допомогу Україні на тлі можливого наступу Росії"Головна мета - стримати Росію від подальших агресивних дій. Задля цього в Москві мають чітко усвідомити, які політичні, економічні та людські втрати вона понесе у разі нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля. Він включає політичне та економічне стримування Росії, а також військову допомогу Україні. У цьому і полягає ключове завдання дипломатів. Організувати високий рівень міжнародної підтримки для досягнення головної мети: щоб не було нової хвилі війни", - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що у Москві мають чітко усвідомити, які політичні, економічні та людські втрати вона понесе у разі нового етапу агресії.

"Ми не намагаємося вгадати, що в голові у Путіна, це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з’явилося чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому краще цього не робити", - зауважив Кулеба.

За його словами, зараз Кремль підіймає ставки в усьому регіоні та прагне підірвати безпекову архітектуру, яка склалася після завершення "холодної війни".

"Можна сказати, взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому. Переконаний, що Росії не вдасться досягнути цих цілей завдяки двом факторам: витримці та силі України, а також силі скоординованої реакції світу", - додав міністр.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Віталій Саєнко