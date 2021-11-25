Глава МЗС наголосив на важливості активізації "нормандського формату", щоб оживити процес мирного врегулювання.

Україна разом із Францією та Німеччиною як посередниками продовжують наполягати на потребі проведення зустрічей у "нормандському форматі" для пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на закритій онлайн-дискусії із експертами провідних французьких аналітичних центрів у сфері зовнішньої політики та журналістами ключових французьких видань, інформує прес-служба МЗС.

"Ми наполягаємо на необхідності чесної дискусії чотирьох країн "нормандського формату" задля того, щоб оживити процес мирного врегулювання. Росія, Україна, Німеччина та Франція мають сісти за стіл переговорів. Бажано на рівні лідерів країн", - підкреслив міністр.

Кулеба нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський зробили низку пропозицій президенту Росії Володимиру Путіну із запрошенням провести саміт "нормандського формату". Проте російська сторона так і не погодилася ані на саміт, ані на зустріч міністрів закордонних справ.

"Міністри ФРН Гайко Маас та Франції Жан-Ів Ле Дріан доклали максимум зусиль, аби залучити російського міністра Сергія Лаврова на зустріч. Якби він погодився, я був би готовий провести з ним відверту розмову про те, як вивести мінський процес із глухого кута, в який його завела Росія", - зауважив він.

Кулеба наголосив на непорушності принципу "спершу безпека" і нагадав, що Мінські домовленості починаються з пункту про всеосяжне припинення вогню.

Глава української дипломатії офіційно спростував російські фейки про нібито підготовку України до наступальної операції на Донбасі. Він запевнив, що Україна вважає пошук політико-дипломатичного вирішення єдиним шляхом врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбулася в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Автор: Тамара Отовська