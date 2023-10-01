Президент прокоментував ухвалення Конгресом законопроекту щодо тимчасового бюджету, в якому не передбачені кошти для України.

Президент США Джо Байден виступив із заявою з приводу прийняття Палатою Представників і Сенатом законопроекту по тимчасовому бюджету.

Він зазначив, що цей крок запобіг "непотрібній кризі, яка заподіяла б зайві страждання мільйонам американських трудящих", пише Голос Америки. "Цей законопроект гарантує, що військові будуть продовжувати отримувати зарплату, мандрівники будуть позбавлені від затримок в аеропортах, мільйони жінок і дітей матимуть доступ до допомоги у вигляді харчування і багато іншого. Це хороша новина для американського народу", - підкреслив він.

Американський президент зазначив, що хоча спікер і переважна більшість членів Конгресу підтримують Київ, в даному тимчасовому бюджеті не передбачені гроші для України.

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"Ні за яких обставин не можемо допустити перебоїв у підтримці України, – заявив Байден. - Я абсолютно впевнений, що спікер виконає свої зобов'язання перед народом України і доб'ється прийняття Угоди про підтримку, необхідної для надання допомоги Україні в цей критичний момент".

Тимчасовий бюджет США

Сенат проголосував за прийняття тимчасового фінансування за 3 години до припинення роботи федерального уряду. Законопроект дозволяє уряду залишатися відкритим протягом 45 днів, що дає Палаті Представників і Сенату більше часу для затвердження фінансування уряду.

Вчора Палата представників проголосувала 335 голосами проти 91 за прийняття тимчасового фінансування. У понеділок Палата представників відновить роботу.

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