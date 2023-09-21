Джо і Джил Байдени зустрічали Володимира і Олену Зеленських на південній галявині Білого дому, де було розстелено червоний килим.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська прибули до Білого дому для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і першою леді США Джил Байден.

Прибуття подружжя Зеленських до Білого дому транслювалося на американських телеканалах CBS News та CNN.

Джо і Джил Байдени зустрічали Володимира і Олену Зеленських на південній галявині Білого дому, де було розстелено червоний килим.

Вони обмінялися короткими привітаннями та зробили спільне фото на пам'ять, а потім прослідували у Білий дім.

Програма зустрічі Байдена і Зеленського спочатку передбачає двостороннє спілкування між лідерами США і України. Протоколом передбачено, що вона триватиме 35 хвилин. Потім зустріч має продовжитися у розширеному форматі.

Байден, на початку зустрічі в Овальному кабінеті сказав, що "жодна держава не може бути надійно захищеною у світі, якщо, насправді, ми не виступимо і не захистимо свободу України перед обличчям російської жорстокості і агресії".

У зв'язку з цим, президент США додав, що з цієї причини було об'єднано коаліцію за участі понад 50 країн для надання Україні допомоги з метою її самооборони, що має критичне значення.

За словами Байдена, саме тому Україна отримує гуманітарну допомогу.

"І саме тому ми розпочали процес офіційного оформлення довгострокових зобов'язань для безпеки України разом з країнами "Великої сімки" та іншими партнерами", - зазначив Байден.

Він додав, що також союзники і партнери підтримують справедливий і довготривалий мир з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент США наголосив, що український народ продемонстрував величезну хоробрість і надихнув світ.

"Ви дійсно надихнули світ налаштованістю захищати ці принципи. Американський народ разом з нашими союзниками і партнерами сповнені рішучості добитися цього, зробити усе можливе, що в наших силах, аби забезпечити, що світ виступає на вашій стороні", - сказав Байден.

Він відзначив, що це є головною метою.

Своєю чергою, Зеленський наголосив, що Україна "дуже цінує життєво важливу допомогу, надану Сполученими Штатами для боротьби України з російським терором".

Президент України додав, що прибув до Вашингтона з метою "зміцнення нашої здатності захищати українських дітей, наші родини, наші домівки, свободу і демократію у світі".

Він нагадав, що розпочав візит до столиці США із зустрічей у Конгресі, аби подякувати членам Палати представників, сенаторам та американському народу за надання колосальної підтримки.

"Я відчуваю між нами довіру, яка дозволяє нам вести відвертий і конструктивний діалог. Пане президенте, ця довіра і підтримка, які я відчуваю від обох палат Конгресу і обох партій та вдячний за це", - сказав Зеленський.

Президент України відзначив, що він розраховує, що сьогоднішні переговори принесуть користь українському та американському народам та світу.

Він сказав, що коли розмова стосуватиметься зброї, усе буде обговорено з приділенням особливої уваги на системах протиповітряної оборони.

Візит Зеленського у США - деталі

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні. Глава держави вже зустрівся з впливовими представниками Республіканської і Демократичної партій у Палаті представників і Сенаті США.

Мета зустрічі полягала у спробі Зеленського заручитися підтримкою американських законодавців, які мають погодити додаткове фінансування для нашої країни.

Байден прохає у Конгресу США схвалити додаткове фінансування для України на суму 24 мільярди доларів.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, новий пакет військової допомоги США для України, про який оголосить Байден, міститиме "значні можливості протиповітряної оборони", що "допоможе Україні зміцнити свою оборону перед тим, що може статися". Салліван прогнозує, що на Україну чекає "сувора зима, наповнена новими атаками Росії на критично важливу інфраструктуру".

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