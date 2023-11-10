Глобальний саміт ознаменує символічний початок практичної реалізації української формули миру, зауважив Жовква.

Україна може провести Глобальний саміт з імплементації формули миру на рівні світових лідерів у лютому 2024 року. Про це пише Reuters із посиланням на слова заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви.

Чиновник зауважив, що наприкінці листопада чи початку грудня буде організовано зустріч щодо формули миру на рівні радників з національної безпеки. Попередній такий саміт відбувся на Мальті наприкінці жовтня. Водночас Глобальний саміт лідерів держав, за словами представника ОП, стане початком практичної реалізації формули миру.

"Глобальний саміт може відбутися в лютому 2024 року… Він обов'язково відбудеться, він ознаменує як символічний початок практичної реалізації української формули миру, так і підіб'є підсумки всіх тих результатів, які вже досягнуті на цьому шляху", – сказав Жовква.

Водночас він визнав, що на пріоритети порядку денного низки країн впливають події, які розгортаються на Близькому Сході.Проте минулого місяця представники Саудівської Аравії, Бахрейну і Катару взяли участь у мальтійському саміті.

"Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про максимально широке залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми маємо ретельно продумати час і місце проведення саміту", – наголосив Жовква.

Українська формула миру: останні новини

28 жовтня на Мальті розпочався дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. В Офісі президента розповіли, що у зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо ключових принципів миру в Україні та світі взяли участь представники 66 країн та міжнародних організацій. У попередній зустрічі було 42 делегації.

Зазначалося, що під час зустрічі на Мальті увагу було зосереджено на 5 пунктах формули миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" та "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

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