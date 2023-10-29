Участь у цій зустрічі взяли дипломати з 66 країн та міжнародних організацій.

В Офісі президента України розповіли про третю зустріч радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо ключових принципів миру в Україні та світі, яка відбулася на Мальті.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, ця зустріч, яка відбулася 28 жовтня, стала логічним продовженням консультацій у відповідному форматі в Копенгагені (Данія) у червні та в Джидді (Саудівська Аравія) у серпні.

Участь у ній взяли дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки та Латинської Америки. Для порівняння, у попередній зустрічі брали участь 42 делегації.

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Зауважується, що постійне зростання кількості учасників цього формату свідчить про "неухильне посилення міжнародної підтримки принципів, на яких ґрунтується українська Формула миру, представлена Володимиром Зеленським майже рік тому як основа для досягнення стійкого, справедливого та всеосяжного миру".

За словами керівник ОП Андрія Єрмака, попередні консультації на рівні радників дали змогу сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу. А за результатами зустрічей на рівні послів у Києві були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів Формули миру та створені міжнародні робочі групи, які зосередилися на технічних питаннях реалізації пунктів Формули.

Він також наголосив, що до розробки плану долучаються дедалі більше держав, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

"Та архітектура, яку ми з вами створюємо, може стати рішенням не лише для України. Це буде універсальна структура, яку можна й потрібно буде застосовувати будь-де, де виникне потреба в захисті миру та справедливості", - сказав Єрмак.

Під час третьої зустрічі радників на Мальті було розглянуто конкретні напрями Формули миру та напрацювання з їх реалізації. Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах Формули миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" та "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

Зазначається, що плани щодо кожного з цих питань були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники дипломатичних установ різних країн з усіх регіонів світу. Кожен пункт плану презентували та коментували представники різних держав, а також українські посадовці.

Зокрема, члени міжнародної робочої групи та міністр енергетики України Герман Галущенко презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки, який має на меті повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території Запорізької атомної електростанції та передачу контролю над станцією Україні.

Зустріч на Мальті - що передувало

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня на Мальті розпочався дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні.

Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня роботи саміту. Він зазначив, що Формула миру поступово стає глобальною.

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