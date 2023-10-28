Зараз на саміті на Мальті триває робота щодо пʼяти з десяти пунктів Формули.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня роботи саміту щодо української Формули миру, який 28 жовтня розпочався на Мальті. Участь у ньому беруть радники і дипломатичні представники понад 60 країн.

Як зазначив глава держави у вечірньому зверненні, Формула миру поступово стає глобальною. На саміті були представлені всі континенти, його відвідали представники 66 країн. Щодо кожного пункту Формули миру сформовані групи держав, які зосередилися на їх реалізації.

Відео дня

"Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто справді цінує міжнародне право, міг проявити себе та свої цінності й підтримати глобальні зусилля проти агресії", – наголосив президент.

Він зауважив, що зараз на саміті на Мальті триває робота щодо пʼяти з десяти пунктів Формули. Це "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих людей" і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

"Щодо кожного пункту Формули сформовані групи держав, які зосередилися на реалізації… Торік, коли я тільки представив Формулу, світ іще обговорював різні бачення, доволі різні підходи щодо відновлення нашого державного кордону та чесного миру. І світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене Формулою миру. Єдність світу – це те, що справді потрібно, щоб агресори програвали", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що це дуже символічно, що такий сильний прояв міжнародної єдності маємо саме сьогодні, 28 жовтня, у день, коли в Україні згадують Другу світову війну та річницю вигнання нацистів із території країни.

"Тоді український народ разом із багатьма народами боровся, щоб розбити зло. Саме єдність дала народам необхідну силу. І не тільки, щоб перемогти нацизм і покарати нацистів за скоєні ними злочини проти людства – за Голокост, за знищення народів, а й щоб заснувати таку архітектуру безпеки та миру, яка захистила б від нової глобальної війни. Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм", – додав Зеленський, наголосивши, що світ не місце для агресій.

Міжнародні зустрічі щодо української Формули миру: що відомо

На Мальті 28 жовтня розпочався дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. В ньому беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки щодо української формули миру, яку презентував президент Володимир Зеленський.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який веде роботу по Формулі миру, інформував, що в зустрічі на Мальті беруть участь понад 65 країн і це більше за числом учасників, ніж попередні дві, що пройшли в Джидді та Копенгагені. Він наголосив, що дипломатичні зусилля України дають результати, адже міжнародна підтримка української Формули миру зростає. І велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього, підкреслив голова ОП.

Вас також можуть зацікавити новини: