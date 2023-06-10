Україна очікує, що через рік-два після війни зможе стати членом Альянсу.

Україна на вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Він зазначив, що на саміті у липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок вступу України, який буде зафіксовано". Гаврилов додав, що незважаючи на консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, не прогнозує, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі", – висловив упевненість Гаврилов.

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"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – пояснив заступник міністра.

Вступ України в НАТО

Восени 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО. У самому Альянсі не стали категорично це коментувати, однак заявили, що вступ можливий лише після закінчення війни. При цьому 2 червня цього року глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що Київ не зможе приєднатися до НАТО в найближчому майбутньому.

А 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що не буде сенсу Україні брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками у країни не буде чітких сигналів щодо термінів вступу.

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