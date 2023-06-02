Президент додав, що до кінця війни членство України в НАТО неможливе.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує втягувати жодну з країн НАТО у війну. За словами глави держави, Україна також розуміє, що до кінця війни не зможе стати членом НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві:

"Ми не шукаємо заміну НАТО…, не шукаємо альтернативи… Наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює сьогодні з Росією або на території якої країни зараз присутні російські війська".

Президент також наголосив, що Україна не буде членом НАТО, поки триває ця війна

"Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо… Ми люди адекватні і розуміємо, що жодну з країн НАТО ми не будемо втягувати у війну", - підкреслив Зеленський.

За його словами, гарантії безпеки, які зараз отримує Україна від країн НАТО, зокрема санкції, фінансові гарантії та зброя, мають діяти, поки Україна не стане членом НАТО.

Україна та НАТО

Як повідомляв УНІАН, заявку на членство до НАТО Україна подала восени минулого року. Члени НАТО неодноразово заявляли про те, що про вступ України до Альянсу не може йтися, поки триває війна. Про це раніше заявляв і Зеленський. Зокрема сьогодні це твердження повторив британський міністр оборони Бен Воллес, наголосивши, що вступ України до НАТО не відбудеться ні на Вільнюсському самміті, ні взагалі найближчим часом.

Однак Україна розраховує отримати чіткі гарантії безпеки від країн-членів на липневому саміті НАТО, які діятимуть до вступу України до Альянсу.

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