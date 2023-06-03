Президент зауважив, що українська влада вимагає від Альянсу конкретики.

Український президент Володимир Зеленський не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо термінів вступу.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю The Wall Street Journal (WSJ). Зеленський зазначив, що розуміє неможливість приєднання до НАТО, поки триває війна, але принципово важливо почути, що Україна вступить до Альянсу після її закінчення.

"Деякі країни НАТО так бояться РФ, що не готові бачити Україну у блоці. Якщо нас не бачать і не дадуть сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні нема чого робити на цьому саміті", – заявив Зеленський.

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"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО чи будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни. Але скажіть, скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті: Україна буде в НАТО після цієї війни", після того, як буде безпечно?" – сказав глава дердави.

При цьому він поділився, що не знає, чи отримає Київ той сигнал, на який розраховує.

Вступ України в НАТО

Восени 2022 року українська влада подала заявку на вступ до НАТО. Після цього в країни-члени Альянсу дійшли згоди щодо приєднання України, але зауважили, що це уде після закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський і сам заявив, що про вступ до закінчення війни мови бути не може.

А 2 червня британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО найближчим часом. Він зазначив, що зараз є розбіжності щодо шляху Києва до Альянсу. Як вказав міністр, НАТО, як і Євросоюз, не повинні давати надмірні обіцянки Україні.

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