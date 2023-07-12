Президент наголосив, що цього не станеться, навіть якщо йтиметься про одне село, у якому живе "один дід".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні ніколи не планує обмінювати будь-які свої території на будь-який статус для себе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі.

Зокрема, він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Німеччина та США нібито наполягали на тому, щоб не вказувати у комюніке конкретних часових проміжків щодо членства України в НАТО.

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"Я впевнений, що зрадницьких позицій від Шольца та Байдена не буде. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть, якщо це буде одне наше село, в якому живе один дід", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не віддасть своїх територій та ніколи не мінятиме їх на будь-який заморожений конфлікт.

"Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", - наголосив він.

Розмови про територіальні поступки України - деталі

Як відомо, Україна неодноразово й чітко заявляла, що не планує жодних компромісів у цій війні, які б включали втрату нею своїх територій чи людей.

Однак, у ЗМІ все ще періодично з’являються повідомлення про те, що ті чи інші країни продовжують тиснути на Україну, зокрема на Зеленського, та наполягають на "мирному" врегулюванні війни із ймовірними територіальними поступками від України на користь Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що без відновлення контролю України на Кримом війна з Росією не завершиться.

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