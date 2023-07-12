Український президент уточнив, що вірить партнерам, незважаючи на те, що не знає, чи лідери усіх країн були відверті із ним.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україну запросять до НАТО одразу після завершення війни.

"В кінці ми отримали великий позитив та об'єднання, лідери підтримали Україну. Отримали недвозначність того, що Україна буде у НАТО", - заявив він на брифінгу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі.

Як передає кореспондент УНІАН, президент впевнений, що, судячи з підтримки лідерів та виступів кожного з них на засіданні Україна-НАТО, йдеться про потужну підтримку від трьох десятків держав.

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"Я вважаю, що ми будемо в НАТО, як тільки безпекова ситуація буде стабілізована. А це говорить про те, що як тільки закінчиться війна, Україну запросять в НАТО і Україна точно стане членом союзу. Я сьогодні жодної іншої думки не чув", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що головне у цій ситуації, що Україна та партнери однаково розуміють умови, коли і яким чином Україна буде в НАТО.

"Все залежить від безпеки. Є однозначність у тому, що Україна буде в НАТО. Ніхто не буде торгувати членством в НАТО з будь-ким. Це буде реальне політичне рішення, засноване на безпековій ситуації в Україні. Я не знаю, чи всі відверті зі мною до кінця… Але ми віримо партнерам…", - додав глава держави.

Зеленський також зауважив, що Україна отримала й потужні оборонні підтвердження, а також "логічну точку" у сьогоднішній зустрічі - декларацію щодо гарантій безпеки для України.

На його думку, важливим моментом у цій декларації є те, що йдеться саме про гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Гарантії безпеки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Схвалені гарантії безпеки включають зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

Також декларацією передбачені заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Декларація є рамковим документом, а згодом Україна укладатиме двосторонні безпекові угоди з окремими країнами-гарантами. Крім того, документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Ці гарантії безпеки діятимуть до вступу України в НАТО.

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