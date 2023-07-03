За словами президента України, допоки тимчасово окупований РФ півострів не повернеться під контроль України - війна не закінчиться.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що без відновлення контролю України на Кримом війна з Росією не завершиться.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Зеленський зазначив, що його кінцева мета - це звільнення Криму.

"Ми не можемо уявити України без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це свідчитиме лише про одне: війна ще не завершена", - наголосив Зеленський.

Також у президента України запитали, чи існує будь-який сценарій, відповідно до якого можна встановити мир без повернення Криму.

"Тоді це не буде перемога", - сказав глава держави.

Останні заяви щодо українського Криму

Як повідомляв УНІАН, нещодавно віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російським колонізаторам краще залишити Крим добровільно до того, як його звільнить Україна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Крим дуже і дуже давно є частиною України, і "розв'язання проблеми" з російською окупацією цього півострова може стати вирішальним питанням у закінченні війни.

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