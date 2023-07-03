Президент України Володимир Зеленський наголошує, що без відновлення контролю України на Кримом війна з Росією не завершиться.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Зеленський зазначив, що його кінцева мета - це звільнення Криму.
"Ми не можемо уявити України без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це свідчитиме лише про одне: війна ще не завершена", - наголосив Зеленський.
Також у президента України запитали, чи існує будь-який сценарій, відповідно до якого можна встановити мир без повернення Криму.
"Тоді це не буде перемога", - сказав глава держави.
Останні заяви щодо українського Криму
Як повідомляв УНІАН, нещодавно віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російським колонізаторам краще залишити Крим добровільно до того, як його звільнить Україна.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Крим дуже і дуже давно є частиною України, і "розв'язання проблеми" з російською окупацією цього півострова може стати вирішальним питанням у закінченні війни.