Біля штаб-квартири центру у Таллінні сьогодні піднято прапор України.

Україна офіційно приєдналася до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у Twitter. "Сьогодні в штаб-квартирі Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО у Таллінні офіційно піднято Державний прапор України", - заявили в МЗС.

Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, це означає офіційне приєднання України до центру.

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Приєднання України до CCDCOE

Україна подала заявку щодо приєднання до роботи Центру у серпні 2021 року. На початку березня 2022 року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО.

Раніше Угорщина заблокувала вступ України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Що таке CCDCOE

Це один з центрів НАТО, що забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО. Наразі центр налічує 20 учасників – 17 членів НАТО і три країни-партнери.

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