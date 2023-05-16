Це попередження прозвучало на тлі підготовки України до контрнаступу.

На тлі підготовки України до контрнаступу, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане застеріг Китай від надання військової допомоги Кремлю.

"Ми поки не бачили ознак, що Китай постачає зброю РФ, але знаємо, що такі дискусії ведуться, - сказав Джоане в інтерв'ю Голосу Америки. - Це буде дуже серйозне рішення Китаю, яке вплине не тільки на відносини з нами, але і на репутацію у відносинах з рештою світу".

Росія є агресором у війні в Україні, і її озброєння – це "те, що ми засуджуємо дуже рішуче", сказав він.

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Джоане, який підтримує вступ України до НАТО, заявив, що у РФ не повинно бути права вето на визначення майбутнього таких країн, як Україна і Грузія.

"Суть в тому, що Росії не повинно бути ніякого діла до того, яке рішення я приймаю щодо своєї країни. Це моя справа, справа мого народу, моїх обраних лідерів – приймати рішення про те, де і як я хочу жити", – пояснив він.

РФ, площа якої становить понад 17 млн кв км і яка охоплює 11 часових поясів, ніколи не буде "оточена НАТО", додав він, назвавши подібні твердження з боку російської влади "пропагандою".

Джоане зазначив, що лінія фронту в Україні "рухлива", і НАТО бачить ознаки того, що Україна відвойовує території в західній частині Бахмута.

"Україна має можливість почати успішний контрнаступ, але ми також знаємо, що РФ має можливість чинити значний опір", – сказав заступник генсекретаря НАТО.

Контранступ ЗСУ

Розмови про підготовку контрнаступ ведуться вже кілька місяців. Щоб заспокоїти спекуляції навколо цієї теми президент Володимир Зеленський деякий час тому заявив, що ЗСУ очікують поставки зброї від партнерів, оскільки зараз немає недостатньої кількості озброєння для початку контрнаступу.

14 травня Зеленський заявив, що вважатиме успіхом українського контрнаступу будь-які території, які ЗСУ зможуть звільнити.

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