Цей центр НАТО є акредитованим в Альянсі хабом з кібер-інформації.

Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з киберобороне НАТО.

Як говориться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook, на цьому тижні пройшло засідання Керівного комітету Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Представники 27 країн-спонсорів у складі керівного комітету одностайно проголосували за прийняття України до складу цього центру в якості учасника-контрибутора.

"Участь України в роботі Центру посилить обмін кіберопитом з іншими країнами-учасницями. Україна може поділитися цінним досвідом з перших рук щодо деяких супротивників в області кібербезпеки, який можна буде використовувати для подальших досліджень, навчання і тренування", – підкреслив директор Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО полковник Яак Таріен.

Цей центр НАТО є акредитованим в Альянсі хабом з кібер-інформації, дослідницьким центром і органом, що здійснює підготовку і тренування фахівців з кібербезпеки. Міжнародна військова організація зі штаб-квартирою в Таллінні зосереджена на здійсненні міждисциплінарних прикладних досліджень, проведенні консультацій, підготовці та тренуванні фахівців в області кібербезпеки.

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