Згідно з документом, Данія гарантує підтримку Україні на наступні десять років.

Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Данією. Про це повідомила прем'єр-міністр цієї країни Метте Фредеріксен, інформує dr.dk.

За словами Фредеріксен, згідно з документом, Данія гарантує підтримку Україні на наступні десять років.

"Якщо ми не встоїмо разом, Європа потенційно не вистоїть", - зазначила глава данського уряду.

Вона підкреслила, що підтримка України має бути орієнтованою на майбутнє.

"Це найсерйозніша ситуація з політикою безпеки з часів закінчення Холодної війни. І ми, з боку уряду Данії, не можемо уявити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал", - сказала Фредеріксен.

Згідно з угодою, Данія сприятиме підтримці спроможності України захищати країну від Росії, а потім має допомогти стримувати майбутні напади Росії. Водночас країна надає Україні близько 250 млн доларів для закупівлі засобів ППО, безпілотників та 15 тисяч артилерійських снарядів.

Договори про гарантії безпеки України

Україна уклала безпекові угоди вже з декількома європейськими країнами. Так, у січні Україна і Велика Британія підписали історичну безпекову угоду. Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що зараз тривають перемовини про підписання аналогічної угоди між Києвом і Вашингтоном.

16 лютого президент Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Крім того, Франція зобов'язалась допомогти Україні у захисті від РФ, відбудові та інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій.

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