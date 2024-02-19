Наразі дата підписання документу невідома.

Україна може підписати наступний двосторонній договір про гарантії безпеки з Італією.

Про це повідомляє Formiche з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників, залишилось лише згладити останні деталі. Після цього Італія, слідом за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову угоду про безпеку.

Наразі джерела не розголошують варіанти можливих дат підписання договору. Зазначається, що перша зустріч італійських та українських чиновників для укладення двосторонньої угоди відбулася ще 28 листопада минулого року. Як вказується, за своїм змістом договір буде схожий більше на французьку, ніж на німецьку версію.

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Договір про гарантії безпеки

Як писав УНІАН, Україна уклала безпекові угоди вже з декількома європейськими країнами. Перший документ був підписаний із Великобританією ще у січні. Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що зараз тривають перемовини про підписання аналогічної угоди між Києвом і Вашингтоном.

16 лютого президент Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Крім того, Франція зобов'язалась допомогти Україні у захисті від РФ, відбудові та інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій.

Вчора, 18 лютого Зеленський повідомив, що Україна погодила безпекові угоди ще з декількома країнами.

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