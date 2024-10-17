Україна та Греція підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки, повідомляється у Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського.
"Від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну. Сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки", - зазначено у повідомленні.
За словами Зеленського, Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі.
"Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16", - інформує глава держави.
Він подякував Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту нашої країни та її людей.
Візит Зеленського до Брюсселя
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Зеленський перебуває у Брюсселі. Там на спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів він представив План перемоги України. Відомо, що відбулася також окрема зустріч Зеленського з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Безпекові угоди України підписала до цього з 24 країнами та Євросоюзом загалом.